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Intel Celeron N5100 против Celeron 6305

Intel Celeron N5100
VS
Intel Celeron 6305
Intel Celeron N5100
Intel Celeron 6305

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5100 на 1.1 ГГц или Celeron 6305 с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and N5100
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • На 60% ниже чем у Celeron 6305 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5100 +12%
1391
Celeron 6305
1239
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5100 +43%
3190
Celeron 6305
2227
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5100 +44%
1668
Celeron 6305
1158
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5100 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Tiger Lake
Номер модели N5100 6305
Сокет BGA-1338 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 24 EUs UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 18x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 800 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 24 48
TGP 10 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Celeron N5100
0.3 терафлопс
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5100 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 -

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Конкуренты

1. Intel Core i3 1005G1 и Intel Celeron N5100
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4. Intel Pentium Silver N6005 и Intel Celeron N5100
5. Intel Core i3 1115G4 и Intel Celeron 6305
6. Intel Pentium Gold 7505 и Intel Celeron 6305
7. Intel Celeron N4020 и Intel Celeron 6305

Комментарии

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