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Intel Celeron N5100 против Celeron J4125

Intel Celeron N5100
VS
Intel Celeron J4125
Intel Celeron N5100
Intel Celeron J4125

Что лучше: ноутбучный Intel Celeron N5100 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4125 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and N5100
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs: 0.3 vs 0.14 терафлопс
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
  • На 40% ниже чем у Celeron J4125 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 627 и 448 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5100 +11%
1302
Celeron J4125
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5100
2678
Celeron J4125 +14%
3064
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5100 +25%
1852
Celeron J4125
1478

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5100 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N5100 J4125
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 24 EUs UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350-450 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750-900 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 10 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N5100 +114%
0.3 терафлопс
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5100 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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