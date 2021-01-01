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Intel Celeron N5100 против Celeron N4120

Intel Celeron N5100
VS
Intel Celeron N4120
Intel Celeron N5100
Intel Celeron N4120

Что лучше: Intel Celeron N5100 на 1.1 ГГц или Celeron N4120 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4120 and N5100
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs: 0.38 vs 0.14 терафлопс
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 627 и 442 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5100 +71%
1795
Celeron N4120
1049
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5100 +24%
1388
Celeron N4120
1118
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5100 +21%
1788
Celeron N4120
1476

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5100 и Celeron N4120

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 4 ноября 2019
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N5100 N4120
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 24 EUs UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Множитель 11x 0x
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350-450 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750-900 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 10 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N5100 +171%
0.38 терафлопс
Celeron N4120
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5100 Сайт Intel Celeron N4120
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 6
Набор инструкций - SSE4.2

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Комментарии

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