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Intel Celeron N5095 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Celeron N5095
VS
AMD Ryzen 3 3200U
Intel Celeron N5095
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and N5095
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5095 +22%
2176
Ryzen 3 3200U
1779
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5095
1506
Ryzen 3 3200U +20%
1806
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +24%
1929
Ryzen 3 3200U
1555
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5095 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Picasso
Номер модели N5095 -
Сокет BGA-1338 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 26x
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon Vega 3
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 12
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 3
TGP 6 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N5095
0.24 терафлопс
Ryzen 3 3200U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933 DDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12

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Конкуренты

1. Intel Celeron N5095 или Core i3 1005G1
2. Intel Celeron N5095 или Celeron J4125
3. Intel Celeron N5095 или Pentium Silver N5030
4. Intel Celeron N5095 или Celeron N5100
5. Intel Celeron N5095 или Pentium Silver N6005
6. AMD Ryzen 3 3200U или Intel Core i7 1165G7
7. AMD Ryzen 3 3200U или Intel Core i3 1115G4
8. AMD Ryzen 3 3200U или Ryzen 5 5500U
9. AMD Ryzen 3 3200U или Ryzen 3 5300U
10. AMD Ryzen 3 3200U или Intel Pentium Silver N6000

Комментарии

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