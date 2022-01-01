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Intel Celeron N5095 против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Celeron N5095
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Celeron N5095
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and N5095
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 644 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5095
2182
Ryzen 5 5500U +225%
7086
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5095
1509
Ryzen 5 5500U +62%
2443
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5095
4019
Ryzen 5 5500U +226%
13110
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095
1920
Ryzen 5 5500U +157%
4933
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5095 и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Lucienne
Номер модели N5095 -
Сокет BGA-1338 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 21x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 16 -
TGP 6 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Celeron N5095
0.24 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12

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Комментарии

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