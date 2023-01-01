Intel Celeron N5095 против Celeron 6305
Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или Celeron 6305 с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
69
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N5095
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron 6305
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
619
Cinebench R23 (многоядерный)
2184
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5095 +27%
1515
1195
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5095 +93%
4042
2090
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N5095 +7%
647
606
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +71%
1962
1148
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2021
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|N5095
|6305
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Процессор
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|4
|2
|Частота
|2.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|18x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|12
|Вычислительные блоки
|16
|48
|TGP
|6 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N5095
|Сайт Intel Celeron 6305
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|-
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