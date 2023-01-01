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Intel Celeron N5095 против Celeron 6305

Intel Celeron N5095
VS
Intel Celeron 6305
Intel Celeron N5095
Intel Celeron 6305

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или Celeron 6305 с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and N5095
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5095 +27%
1515
Celeron 6305
1195
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5095 +93%
4042
Celeron 6305
2090
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +71%
1962
Celeron 6305
1148
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5095 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Tiger Lake
Номер модели N5095 6305
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 2
Потоков 4 2
Частота 2.0 ГГц 1.8 ГГц
Общее
Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 18x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1338 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 16 48
TGP 6 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Celeron N5095
0.24 терафлопс
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 -

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Комментарии

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