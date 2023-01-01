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Intel Celeron N5095 против Celeron 7305

Intel Celeron N5095
VS
Intel Celeron 7305
Intel Celeron N5095
Intel Celeron 7305

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или Celeron 7305 с 5-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Celeron 7305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7305 and N5095
Причины выбрать Intel Celeron 7305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +65%
1962
Celeron 7305
1189
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5095 и Celeron 7305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Alder Lake
Номер модели N5095 7305
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics (48 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 1
Потоков 4 1
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 0.9 ГГц
Общее
Количество ядер 4 5
Количество потоков 4 5
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 11x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1338 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics (48 EU)
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 16 -
TGP 6 Вт -
iGPU FLOPS
Celeron N5095
0.24 терафлопс
Celeron 7305
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095 Сайт Intel Celeron 7305
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 8 20

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Комментарии

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