Intel Celeron N5095 против Celeron 7305
Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или Celeron 7305 с 5-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Intel Celeron 7305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
28
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
77
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
27
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron 7305
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
619
Cinebench R23 (многоядерный)
2184
Passmark CPU (одноядерный)
1515
Passmark CPU (многоядерный)
4042
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N5095 +4%
647
622
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +65%
1962
1189
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|N5095
|7305
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|UHD Graphics (48 EU)
Процессор
|Ядер
|4
|1
|Потоков
|4
|1
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|0.9 ГГц
|Количество ядер
|4
|5
|Количество потоков
|4
|5
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|11x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|55 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|16
|-
|TGP
|6 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N5095
|Сайт Intel Celeron 7305
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|20
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