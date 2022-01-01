Intel Celeron N5095 против Celeron J4125
Что лучше: ноутбучный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или десктопный Celeron J4125 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N5095
- Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 644 и 447 баллов
Причины выбрать Intel Celeron J4125
- На 33% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
612
Cinebench R23 (многоядерный)
2176
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5095 +30%
1506
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5095 +34%
4007
2988
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N5095 +44%
641
446
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +32%
1929
1462
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2021
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N5095
|J4125
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|350 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|96
|TMUs
|16
|12
|ROPs
|8
|2
|Вычислительные блоки
|16
|12
|TGP
|6 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N5095
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|6
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.2
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