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Intel Celeron N5095 против Celeron N4000

Intel Celeron N5095
VS
Intel Celeron N4000
Intel Celeron N5095
Intel Celeron N4000

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или Celeron N4000 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and N5095
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2933
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 645 и 421 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 60% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5095 +202%
2185
Celeron N4000
724
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5095 +46%
1517
Celeron N4000
1037
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5095 +184%
4042
Celeron N4000
1422
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +150%
1958
Celeron N4000
783
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5095 и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 11 декабря 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake
Номер модели N5095 N4000
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня - 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 16 12
TGP 6 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N5095
0.24 терафлопс
Celeron N4000
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095 Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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