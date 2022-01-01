Главная > Сравнения CPU > Celeron N5095 vs Celeron N4120

Intel Celeron N5095 против Celeron N4120

Intel Celeron N5095
VS
Intel Celeron N4120
Intel Celeron N5095
Intel Celeron N4120

Что лучше: Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или Celeron N4120 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4120 and N5095
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 644 и 444 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4120
  • На 60% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5095 +105%
2182
Celeron N4120
1064
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5095 +38%
1509
Celeron N4120
1095
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5095 +61%
4019
Celeron N4120
2490
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +25%
1920
Celeron N4120
1531
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5095 и Celeron N4120

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N5095 N4120
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 700 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 16 12
TGP 6 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N5095
0.24 терафлопс
Celeron N4120
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095 Сайт Intel Celeron N4120
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Celeron N5095 и AMD Ryzen 3 3200U
2. Intel Celeron N5095 и Intel Core i3 1005G1
3. Intel Celeron N5095 и Intel Celeron J4125
4. Intel Celeron N5095 и Intel Pentium Silver N5030
5. Intel Celeron N5095 и Intel Celeron N5100
6. Intel Celeron N5095 и Intel Pentium Silver N6005
7. Intel Celeron N4120 и Intel Pentium Silver N6000
8. Intel Celeron N4120 и Intel Celeron N4020
9. Intel Celeron N4120 и Intel Celeron N5100
10. Intel Celeron N4120 и Intel Celeron N4500

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron N4120 или Celeron N5095?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры