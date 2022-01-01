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Intel Celeron N5095 против Celeron N4500

Intel Celeron N5095
VS
Intel Celeron N4500
Intel Celeron N5095
Intel Celeron N4500

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and N5095
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 644 и 581 балл
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • На 60% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5095 +211%
2182
Celeron N4500
702
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5095 +18%
1509
Celeron N4500
1276
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5095 +112%
4019
Celeron N4500
1900
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +80%
1920
Celeron N4500
1066
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5095 и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Jasper Lake
Номер модели N5095 N4500
Сокет BGA-1338 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 11x
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 16
TGP 6 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Celeron N5095
0.24 терафлопс
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933 DDR4-2933
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095 Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 8

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Комментарии

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