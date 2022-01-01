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Intel Celeron N5095 против Celeron N5100

Intel Celeron N5095
VS
Intel Celeron N5100
Intel Celeron N5095
Intel Celeron N5100

Что лучше: Intel Celeron N5095 на 2.0 ГГц или Celeron N5100 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and N5095
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • На 60% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5095 +22%
2176
Celeron N5100
1782
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5095 +26%
4007
Celeron N5100
3170
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5095 +17%
1929
Celeron N5100
1655
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5095 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Jasper Lake
Номер модели N5095 N5100
Сокет BGA-1338 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 11x
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц 800 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 24
TGP 6 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Celeron N5095
0.24 терафлопс
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 8

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Комментарии

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