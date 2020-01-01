Intel Core i3 1000NG4 против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Ryzen 5 3500U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
- На 22.54 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 16% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3500U +3%
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3500U +149%
1459
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3500U +4%
1994
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3500U +66%
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
1033
617
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3500U +36%
2661
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|20 марта 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Zen+
|Номер модели
|i3-1000NG4
|-
|Сокет
|BGA-1377
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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Конкуренты
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- Intel Core i3 1000NG4 или Intel Core i3 1005G1
- Intel Core i3 1000NG4 или Intel Core i5 10210Y
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- AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 10210U
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