Intel Core i3 1000NG4 против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- На 40% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +7%
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +155%
5047
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|20 марта 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Zen 2
|Номер модели
|i3-1000NG4
|-
|Сокет
|BGA-1377
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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