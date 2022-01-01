Intel Core i3 1000NG4 против Apple M1
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4-3733
- На 36% ниже чем у Apple M1 пиковое энергопотребление – 9 vs 14 Ватт
Причины выбрать Apple M1
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1055 баллов
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9.95 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
948
Apple M1 +61%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
1552
Apple M1 +403%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
1943
Apple M1 +95%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
4057
Apple M1 +265%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
1062
Apple M1 +65%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
2207
Apple M1 +352%
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|20 марта 2020
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i3-1000NG4
|-
|Сокет
|BGA-1377
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G4
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|2
|8
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|1024
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|6
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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