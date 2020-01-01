Intel Core i3 1005G1 против AMD Ryzen 3 2200G
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 2200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +31%
402
308
Cinebench R20 (многоядерный)
929
Ryzen 3 2200G +38%
1284
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +14%
2291
2013
Passmark CPU (многоядерный)
5257
Ryzen 3 2200G +27%
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +9%
947
872
Geekbench 5 (многоядерный)
1910
Ryzen 3 2200G +53%
2913
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|99 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen
|Номер модели
|i3-1005G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|35x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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