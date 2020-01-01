Intel Core i3 1005G1 против AMD Ryzen 3 3100
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
25
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 3100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
402
Ryzen 3 3100 +10%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
929
Ryzen 3 3100 +148%
2303
Passmark CPU (одноядерный)
2291
Ryzen 3 3100 +5%
2399
Passmark CPU (многоядерный)
5257
Ryzen 3 3100 +119%
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Ryzen 3 3100 +18%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
1910
Ryzen 3 3100 +148%
4730
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-1005G1
|-
|Сокет
|BGA-1526
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Core i3 1005G1 против Core i7 1065G7
- Core i3 1005G1 против Ryzen 5 4500U
- Core i3 1005G1 против Core i5 1035G1
- Core i3 1005G1 против Ryzen 3 3200U
- Core i3 1005G1 против Core i3 10110U
- Ryzen 3 3100 против Ryzen 5 3600
- Ryzen 3 3100 против Core i3 10100
- Ryzen 3 3100 против Ryzen 5 3600X
- Ryzen 3 3100 против Ryzen 3 3200G
- Ryzen 3 3100 против Core i3 10110U