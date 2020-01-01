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Intel Core i3 1005G1 против AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1
VS
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • На 84% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 1005G1
929
Ryzen 5 3600X +315%
3854
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1
2291
Ryzen 5 3600X +17%
2675
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1
5257
Ryzen 5 3600X +248%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1
1910
Ryzen 5 3600X +260%
6869

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и AMD Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза 281 долларов 249 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i3-1005G1 -
Сокет BGA-1526 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Нет

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 4 12
Частота 1.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 12x 38x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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