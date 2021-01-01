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Intel Core i3 1005G1 против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i3 1005G1
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i3 1005G1
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1159 и 1016 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1005G1
1086
Ryzen 7 5700U +15%
1253
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1005G1
2450
Ryzen 7 5700U +278%
9249
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1
1012
Ryzen 7 5700U +13%
1141
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1
2058
Ryzen 7 5700U +183%
5832

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 12 января 2020
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i3-1005G1 -
Сокет BGA-1526 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics G1 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 16
Частота 1.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 12x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 32 32
ROPs 4 8
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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