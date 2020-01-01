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Intel Core i3 1005G1 против Celeron 3867U

Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1
VS
Intel Celeron 3867U
Intel Celeron 3867U

Что лучше: Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Celeron 3867U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3867U and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +110%
2291
Celeron 3867U
1092
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +264%
5257
Celeron 3867U
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +135%
1910
Celeron 3867U
814

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и Celeron 3867U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 января 2019
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Kaby Lake R
Номер модели i3-1005G1 3867U
Сокет BGA-1526 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Множитель 12x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт Intel Celeron 3867U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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