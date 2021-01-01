Intel Core i3 1005G1 против Celeron 6305
Что лучше: Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Celeron 6305 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
91
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1016 и 624 балла
Причины выбрать Intel Celeron 6305
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1086
Cinebench R23 (многоядерный)
2450
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +88%
2296
1222
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +133%
5206
2232
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +63%
1012
620
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +77%
2058
1165
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i3-1005G1
|6305
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics G1
|UHD Graphics Xe G4 48
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.2 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|4
|12
|Вычислительные блоки
|-
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Сайт Intel Celeron 6305
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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