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Intel Core i3 1005G1 против Celeron 6305

Intel Core i3 1005G1
VS
Intel Celeron 6305
Intel Core i3 1005G1
Intel Celeron 6305

Что лучше: Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Celeron 6305 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1016 и 624 балла
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +88%
2296
Celeron 6305
1222
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +133%
5206
Celeron 6305
2232
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +77%
2058
Celeron 6305
1165

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 281 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Tiger Lake
Номер модели i3-1005G1 6305
Сокет BGA-1526 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics G1 UHD Graphics Xe G4 48

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины - 100 МГц
Множитель 12x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 32 24
ROPs 4 12
Вычислительные блоки - 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 1005G1
н/д
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 3.0 3.0
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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