Intel Core i3 1005G1 против Celeron J4025
Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или десктопный Celeron J4025 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 17% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 2.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Celeron J4025
- На 33% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
402
Cinebench R20 (многоядерный)
929
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +74%
2291
1320
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +174%
5257
1919
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +95%
947
485
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +105%
1910
930
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|4 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|i3-1005G1
|J4025
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.2 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|2.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|29x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Сайт Intel Celeron J4025
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.2
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