Intel Core i3 1005G1 против Celeron N4020
Что лучше: Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Celeron N4020 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 60% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +138%
402
169
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +215%
929
295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +89%
2291
1212
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +209%
5257
1700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +108%
947
456
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +129%
1910
834
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|4 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|i3-1005G1
|N4020
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Множитель
|12x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Сайт Intel Celeron N4020
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.2
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