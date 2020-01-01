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Intel Core i3 1005G1 против Celeron N4020

Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1
VS
Intel Celeron N4020
Intel Celeron N4020

Что лучше: Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Celeron N4020 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 60% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +89%
2291
Celeron N4020
1212
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +209%
5257
Celeron N4020
1700
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +129%
1910
Celeron N4020
834

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 4 ноября 2019
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели i3-1005G1 N4020
Сокет BGA-1526 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Множитель 12x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий - 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.2

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