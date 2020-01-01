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Intel Core i3 1005G1 против Celeron N4120

Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1
VS
Intel Celeron N4120
Intel Celeron N4120

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или Celeron N4120 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4120 and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4120
  • На 60% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +105%
2291
Celeron N4120
1117
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +115%
5257
Celeron N4120
2447
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +45%
1910
Celeron N4120
1319

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и Celeron N4120

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 4 ноября 2019
Цена в момент релиза 281 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели i3-1005G1 N4120
Сокет BGA-1526 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Множитель 12x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт Intel Celeron N4120
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий - 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.2

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Комментарии

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