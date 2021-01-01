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Intel Core i3 1005G1 против Celeron N5100

Intel Core i3 1005G1
VS
Intel Celeron N5100
Intel Core i3 1005G1
Intel Celeron N5100

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1056 и 627 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +35%
2469
Celeron N5100
1831
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +78%
2315
Celeron N5100
1302
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +95%
5225
Celeron N5100
2678
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +17%
2167
Celeron N5100
1852

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Jasper Lake
Номер модели i3-1005G1 N5100
Сокет BGA-1526 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics G1 UHD Graphics 24 EUs

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины - 100 МГц
Множитель 12x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 24 EUs
Частота GPU 300 МГц 350-450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750-900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 32 16
ROPs 4 8
Вычислительные блоки - 24
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 1005G1
н/д
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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2. Core i7 1165G7 или Core i3 1005G1
3. Core i5 1035G4 или Core i3 1005G1
4. Ryzen 3 3200U или Core i3 1005G1
5. Core i3 10110U или Core i3 1005G1
6. Celeron N4120 или Celeron N5100
7. Pentium Silver N5030 или Celeron N5100

Комментарии

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