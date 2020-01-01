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Intel Core i3 1005G1 против Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 40% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 20 марта 2020
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Ice Lake Y
Номер модели i3-1005G1 i3-1000NG4
Сокет BGA-1526 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 12x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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