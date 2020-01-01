Intel Core i3 1005G1 против Intel Core i3 1000NG4
Что лучше: Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +16%
402
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +58%
929
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +19%
2291
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +23%
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
947
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
1910
1962
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i3-1005G1
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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