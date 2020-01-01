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Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 3 2300X

Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100
VS
AMD Ryzen 3 2300X
AMD Ryzen 3 2300X

Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 2300X на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2300X and 10100
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2300X
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100 +10%
2616
Ryzen 3 2300X
2368
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100 +13%
8847
Ryzen 3 2300X
7810
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100 +35%
4172
Ryzen 3 2300X
3086

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100 и AMD Ryzen 3 2300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 11 сентября 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i3-10100 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100 Сайт AMD Ryzen 3 2300X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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