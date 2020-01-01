Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 4300G на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.