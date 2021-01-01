Главная > Сравнения CPU > Core i3 10100 vs Ryzen 5 1600

Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i3 10100
VS
AMD Ryzen 5 1600
Intel Core i3 10100
AMD Ryzen 5 1600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600 and 10100
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1105 и 889 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100
2220
Ryzen 5 1600 +18%
2621
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100 +27%
2641
Ryzen 5 1600
2086
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100
8871
Ryzen 5 1600 +41%
12516
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100 +24%
1111
Ryzen 5 1600
893
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100
3794
Ryzen 5 1600 +34%
5076

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100 и AMD Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 11 апреля 2017
Цена в момент релиза - 219 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-S Zen
Номер модели i3-10100 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100 Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
25 (48.1%)
27 (51.9%)
Всего проголосовало: 52

Конкуренты

1. Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 10400
2. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 3 3100
3. Intel Core i3 10100 или Intel Core i3 8100
4. Intel Core i3 10100 или Intel Core i3 9100F
5. Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 10400F
6. AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 5 4500U
8. AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 3 3300X
9. AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 3 4300G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i3 10100?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях