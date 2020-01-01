Главная > Сравнения CPU > Core i3 10100 vs Ryzen 7 3700U

Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 7 3700U

Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100
VS
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and 10100
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100 +52%
2254
Ryzen 7 3700U
1480
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100 +29%
2623
Ryzen 7 3700U
2030
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100 +21%
8724
Ryzen 7 3700U
7235
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100 +78%
4187
Ryzen 7 3700U
2353

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100 и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i3-10100 -
Сокет BGA-1200 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100 Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 10500 против Core i3 10100
2. Core i5 10400 против Core i3 10100
3. Ryzen 3 3100 против Core i3 10100
4. Ryzen 3 3200G против Core i3 10100
5. Core i3 10320 против Core i3 10100
6. Core i7 1065G7 против Ryzen 7 3700U
7. Core i7 10510U против Ryzen 7 3700U
8. Ryzen 7 4700U против Ryzen 7 3700U
9. Core i7 1165G7 против Ryzen 7 3700U
10. Ryzen 3 4300U против Ryzen 7 3700U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 3700U или Intel Core i3 10100?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях