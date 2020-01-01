Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 7 3700U
Что лучше: Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10100 +30%
445
343
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100 +52%
2254
1480
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100 +29%
2623
2030
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100 +21%
8724
7235
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100 +69%
1085
641
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100 +78%
4187
2353
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i3-10100
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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