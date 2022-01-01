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Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i3 10100
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i3 10100
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 10100
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 1104 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10100
1146
Ryzen 7 5700G +32%
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10100
5657
Ryzen 7 5700G +149%
14112
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100
2651
Ryzen 7 5700G +24%
3296
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100
8884
Ryzen 7 5700G +178%
24735
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100
1110
Ryzen 7 5700G +42%
1580
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100
4168
Ryzen 7 5700G +132%
9689
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100 и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Cezanne
Номер модели i3-10100 -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 10100
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100 Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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