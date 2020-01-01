Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 4750G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1228 и 1105 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
443
Ryzen 7 Pro 4750G +16%
514
Cinebench R20 (многоядерный)
2279
Ryzen 7 Pro 4750G +109%
4755
Passmark CPU (одноядерный)
2641
2673
Passmark CPU (многоядерный)
8894
Ryzen 7 Pro 4750G +135%
20869
Geekbench 5 (одноядерный)
1084
Ryzen 7 Pro 4750G +13%
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
4245
Ryzen 7 Pro 4750G +77%
7499
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-10100
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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