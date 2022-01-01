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Intel Core i3 10100 против Celeron G4900

Intel Core i3 10100
VS
Intel Celeron G4900
Intel Core i3 10100
Intel Celeron G4900

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или Celeron G4900 с 2-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4900 and 10100
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1104 и 768 баллов
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron G4900
  • На 17% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100 +37%
2651
Celeron G4900
1929
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100 +262%
8884
Celeron G4900
2453
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100 +191%
4168
Celeron G4900
1434
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100 и Celeron G4900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 3 апреля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Coffee Lake
Номер модели i3-10100 G4900
Сокет LGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 3.6 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 24 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 10100
0.38 терафлопс
Celeron G4900
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100 Сайт Intel Celeron G4900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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