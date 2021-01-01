Intel Core i3 10100 против Celeron G5900
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или Celeron G5900 с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 630: 0.38 vs 0.2 терафлопс
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 829 баллов
Причины выбрать Intel Celeron G5900
- На 11% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 1.1 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
5613
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100 +25%
2699
2161
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100 +232%
9207
2774
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100 +32%
1117
844
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100 +175%
4390
1598
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|42 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-10100
|G5900
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|2
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 610
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|96
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|3
|2
|Вычислительные блоки
|24
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|4096x2304 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|42.7 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100
|Сайт Intel Celeron G5900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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