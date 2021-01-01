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Intel Core i3 10100 против Celeron G5920

Intel Core i3 10100
VS
Intel Celeron G5920
Intel Core i3 10100
Intel Celeron G5920

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или Celeron G5920 с 2-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5920 and 10100
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 630: 0.38 vs 0.2 терафлопс
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 861 балл
Причины выбрать Intel Celeron G5920
  • На 11% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100 +23%
2699
Celeron G5920
2198
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100 +228%
9207
Celeron G5920
2809
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100 +148%
4390
Celeron G5920
1769

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100 и Celeron G5920

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 52 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-S Comet Lake
Номер модели i3-10100 G5920
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 24 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 10100 +90%
0.38 терафлопс
Celeron G5920
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100 Сайт Intel Celeron G5920
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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1. Ryzen 3 3300X или Core i3 10100
2. Core i5 9400F или Core i3 10100
3. Ryzen 5 3400G или Core i3 10100
4. Ryzen 3 3200G или Core i3 10100
5. Core i3 10100F или Core i3 10100
6. Core i3 9100F или Celeron G5920
7. Core i5 6400 или Celeron G5920
8. Celeron G5905 или Celeron G5920

Комментарии

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