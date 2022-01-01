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Intel Core i3 10100 против Celeron G6900

Intel Core i3 10100
VS
Intel Celeron G6900
Intel Core i3 10100
Intel Celeron G6900

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100 на 3.6 ГГц или Celeron G6900 с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G6900 and 10100
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron G6900
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 29% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 46 vs 65 Ватт
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1307 и 1045 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10100
1140
Celeron G6900 +12%
1280
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10100 +126%
5569
Celeron G6900
2462
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100 +156%
8759
Celeron G6900
3422
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100
1037
Celeron G6900 +25%
1297
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100 +66%
4214
Celeron G6900
2540
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100 и Celeron G6900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Alder Lake
Номер модели i3-10100 G6900
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 710

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 46 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 710
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 24 8
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 10100
0.38 терафлопс
Celeron G6900
0.36 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100 Сайт Intel Celeron G6900
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 3200G или Intel Core i3 10100
2. Intel Core i5 10400 или i3 10100
3. AMD Ryzen 5 4600G или Intel Core i3 10100
4. Intel Core i3 12100 или i3 10100
5. AMD Ryzen 5 Pro 4650G или Intel Core i3 10100
6. AMD Ryzen 3 Pro 4350G или Intel Core i3 10100
7. Intel Core i3 10100F или i3 10100
8. Intel Core i3 12100F или Celeron G6900
9. Intel Celeron G5900 или Celeron G6900
10. Intel Celeron G5905 или Celeron G6900

Комментарии

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