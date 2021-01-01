Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 3 4300U
Что лучше: десктопный Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 62% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 5
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10100F +6%
451
424
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100F +51%
2300
1524
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100F +11%
2623
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100F +14%
8773
7702
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100F +3%
1079
1045
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100F +10%
3695
3347
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 октября 2020
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|79 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-10100F
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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