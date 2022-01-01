Главная > Сравнения CPU > Core i3 10100F vs Ryzen 5 4600G

Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 5 4600G

Intel Core i3 10100F
VS
AMD Ryzen 5 4600G
Intel Core i3 10100F
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 10100F
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10100F
5571
Ryzen 5 4600G +67%
9292
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100F
8782
Ryzen 5 4600G +76%
15480
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100F
4238
Ryzen 5 4600G +37%
5807
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100F и AMD Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 октября 2020 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i3-10100F -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 10100F
н/д
Ryzen 5 4600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100F Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 12400F или Intel Core i3 10100F
2. Intel Core i5 10400F или Intel Core i3 10100F
3. AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3 10100F
4. AMD Ryzen 5 5600X или AMD Ryzen 5 4600G
5. Intel Core i5 12400 или AMD Ryzen 5 4600G
6. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 5 4600G
7. Intel Core i5 11400 или AMD Ryzen 5 4600G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4600G или Intel Core i3 10100F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры