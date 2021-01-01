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Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i3 10100F
VS
AMD Ryzen 5 1600
Intel Core i3 10100F
AMD Ryzen 5 1600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600 and 10100F
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1072 и 889 баллов
  • На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100F
2300
Ryzen 5 1600 +14%
2621
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100F +26%
2623
Ryzen 5 1600
2086
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100F
8773
Ryzen 5 1600 +43%
12516
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100F
3695
Ryzen 5 1600 +37%
5076

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100F и AMD Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 октября 2020 11 апреля 2017
Цена в момент релиза 79 долларов 219 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen
Номер модели i3-10100F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100F Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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