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Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i3 10100F
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i3 10100F
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 10100F
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1072 и 913 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100F +16%
2300
Ryzen 5 3400G
1977
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100F +10%
2623
Ryzen 5 3400G
2394
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100F и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 октября 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза 79 долларов 149 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i3-10100F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100F Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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6. Intel Core i5 10400 или AMD Ryzen 5 3400G
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Комментарии

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