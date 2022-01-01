Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 5 5500
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1433 и 1125 баллов
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1141
Ryzen 5 5500 +19%
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
5646
Ryzen 5 5500 +85%
10462
Passmark CPU (одноядерный)
2606
Ryzen 5 5500 +17%
3047
Passmark CPU (многоядерный)
8898
Ryzen 5 5500 +119%
19455
Geekbench 5 (одноядерный)
1129
Ryzen 5 5500 +28%
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
4306
Ryzen 5 5500 +69%
7263
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 октября 2020
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i3-10100F
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
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