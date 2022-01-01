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Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i3 10100F
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i3 10100F
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 10100F
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 62% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10100F
5646
Ryzen 5 5500U +26%
7116
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100F
8898
Ryzen 5 5500U +48%
13184
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100F
4306
Ryzen 5 5500U +15%
4959
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100F и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 октября 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Lucienne
Номер модели i3-10100F -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1800 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 10100F
н/д
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100F Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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