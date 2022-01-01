Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 5 5600G
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1100 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1146
Ryzen 5 5600G +30%
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
5657
Ryzen 5 5600G +99%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
2609
Ryzen 5 5600G +23%
3203
Passmark CPU (многоядерный)
8911
Ryzen 5 5600G +124%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
1111
Ryzen 5 5600G +37%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
4188
Ryzen 5 5600G +83%
7663
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 октября 2020
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i3-10100F
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
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