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Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i3 10100F
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i3 10100F
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 10100F
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1100 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10100F
1146
Ryzen 5 5600G +30%
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10100F
5657
Ryzen 5 5600G +99%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100F
2609
Ryzen 5 5600G +23%
3203
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100F
8911
Ryzen 5 5600G +124%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100F
1111
Ryzen 5 5600G +37%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100F
4188
Ryzen 5 5600G +83%
7663
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100F и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 октября 2020 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Cezanne
Номер модели i3-10100F -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 10100F
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100F Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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