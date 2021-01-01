Intel Core i3 10100F против i3 1005G1
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 77% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10100F +9%
451
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100F +145%
2300
939
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100F +13%
2623
2314
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100F +67%
8773
5244
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100F +9%
1079
992
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100F +92%
3695
1921
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 октября 2020
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|79 долларов
|281 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i3-10100F
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|12x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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