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Intel Core i3 10100T против AMD Ryzen 3 4300U

Intel Core i3 10100T
VS
AMD Ryzen 3 4300U
Intel Core i3 10100T
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: Intel Core i3 10100T на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 10100T
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 29% ниже чем у Core i3 10100T пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1027 и 933 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100T +30%
1977
Ryzen 3 4300U
1524
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100T и AMD Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 апреля 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 122 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i3-10100T -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100T Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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