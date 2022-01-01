Intel Core i3 10100T против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: Intel Core i3 10100T на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 29% ниже чем у Core i3 10100T пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1085
Ryzen 3 5300U +3%
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10100T +10%
5136
4675
Passmark CPU (одноядерный)
2326
Ryzen 3 5300U +4%
2421
Passmark CPU (многоядерный)
7418
Ryzen 3 5300U +37%
10135
Geekbench 5 (одноядерный)
999
Ryzen 3 5300U +4%
1041
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100T +1%
3734
3683
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 апреля 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Lucienne
|Номер модели
|i3-10100T
|-
|Сокет
|LGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|25-35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100T
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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