Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 10100T на 3.0 ГГц или десктопный i3 10100F на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.