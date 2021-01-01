Intel Core i3 10105F против AMD Ryzen 3 3100
Что лучше: Intel Core i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
75
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
26
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
77
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10105F +3%
459
445
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10105F +2%
2381
2329
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10105F +9%
2693
2462
Passmark CPU (многоядерный)
9060
Ryzen 3 3100 +31%
11873
Geekbench 5 (одноядерный)
1137
Ryzen 3 3100 +3%
1174
Geekbench 5 (многоядерный)
4011
Ryzen 3 3100 +24%
4974
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|15 февраля 2021
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|97 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-10105F
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10105F
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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