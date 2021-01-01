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Intel Core i3 10105F против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i3 10105F
VS
AMD Ryzen 3 3200G
Intel Core i3 10105F
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: Intel Core i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 10105F
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1131 и 870 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10105F +61%
2371
Ryzen 3 3200G
1472
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10105F +20%
2701
Ryzen 3 3200G
2256
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10105F +24%
8986
Ryzen 3 3200G
7257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10105F +45%
4037
Ryzen 3 3200G
2785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10105F и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 15 февраля 2021 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 97 долларов 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i3-10105F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10105F Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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