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Intel Core i3 10105F против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i3 10105F
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i3 10105F
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: Intel Core i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 10105F
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1143 и 951 балл
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10105F +19%
5754
Ryzen 5 3400G
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10105F +13%
2699
Ryzen 5 3400G
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10105F +16%
4427
Ryzen 5 3400G
3817
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10105F и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 15 февраля 2021 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Picasso
Номер модели i3-10105F -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 11
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1300 МГц
Шейдерные блоки - 704
TMUs - 44
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 11
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 10105F
н/д
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10105F Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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Комментарии

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