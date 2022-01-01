Intel Core i3 10105F против AMD Ryzen 5 3400G
Что лучше: Intel Core i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1143 и 951 балл
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10105F +9%
1170
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10105F +19%
5754
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10105F +13%
2699
2380
Passmark CPU (многоядерный)
9188
Ryzen 5 3400G +2%
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10105F +20%
1149
955
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10105F +16%
4427
3817
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|15 февраля 2021
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Picasso
|Номер модели
|i3-10105F
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 11
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|704
|TMUs
|-
|44
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|11
|TGP
|-
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10105F
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
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